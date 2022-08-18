Росія може готувати теракт на ЗАЕС: розвідка отримала додаткові докази

Російські окупанти вже в п'ятницю, 19 серпня, можуть провести масштабний теракт на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України .

У ГУР зазначають, що отримали ще більше доказів, які свідчать про підготовку росіян до теракту на ЗАЕС.

Зокрема, ліцензованому персоналу станції було наказано залишатися вдома і не виходити на роботу 19 серпня. При цьому на територію станції буде допускатися лише невелика частина співробітників.

Також на вечірніх зборах 18 серпня були відсутні представники "Росатому". До цього вони завжди були присутні на подібних нарадах, але зараз - покинули територію ЗАЕС.

"Враховуючи кількість зброї, яка зараз знаходиться на території атомної станції, а також неодноразові провокативні обстріли, висока ймовірність проведення масштабного теракту на ядерному об'єкті", - підкреслили в ГУР.