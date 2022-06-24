Росія готує серію терактів в Білорусі, аби втягнути її у війну проти України, - розвідка

Росія готується здійснити серію терактів у Білорусі. Таким чином планує втягнути країну у війну проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ГУР МО України.

Щоб втягнути Білорусь у військовий конфлікт проти України, Росія готує низку провокацій щодо інфраструктурних об'єктів та цивільного населення в країні.

"Для цього в місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи. До їхнього складу входять кадрові співробітники головного розвідувального управління РФ і найманці приватних військових компаній, контрольованих Пригожиним і Шойгу", - пише пресслужба розвідки.

Диверсійні групи готуються здійснити серію терактів в країні. Таким чином Росія планує повторити аналогічний сценарій, що був застосований Кремлем під час війни в Чечні.

"Тоді спецслужби РФ організували вибухи в кількох будинках Рязані, звинувативши в цьому міфічних "чеченських бойовиків"", - додає пресслужба.

Згідно з даними розвідки, ГРУ планує:

артилерійські та ракетні удари по Мозирському НПЗ, об'єктах цивільної інфраструктури та житлових масивах;

підірвати житлові будинки, лікарні й школи.

"Це, на думку кремлівських кураторів "спецоперації", створить для Лукашенка так званий "казуc беллі". Тобто, формальний привід для розв’язування війни", - відзначає розвідка.

Таким чином у Олександра Лукашенка нібито не залишиться можливості уникнути війни, а тим часом офіцери армії Білорусі вже почали евакуацію сімей з Мозиря.