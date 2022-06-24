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Россия готовит серию терактов в Беларуси, чтобы втянуть ее в войну против Украины, - разведка

Новина українською →
Пятница 24 июня 2022 16:01
Россия готовит серию терактов в Беларуси, чтобы втянуть ее в войну против Украины, - разведка Фото: Россия готовит серию терактов в Беларуси, чтобы втянуть ее в войну против Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россия готовится совершить серию терактов в Беларуси. Таким образом планирует втянуть страну в войну против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО Украины.

Чтобы втянуть Беларусь в военный конфликт против Украины, Россия готовит ряд провокаций в отношении инфраструктурных объектов и гражданского населения в стране.

"Для этого в город Мозырь под видом гражданского населения прибыли диверсионные группы. В их состав входят кадровые сотрудники главного разведывательного управления РФ и наемники частных военных компаний, контролируемых Пригожиным и Шойгу", - пишет пресс-служба разведки.

Диверсионные группы готовятся совершить серию терактов в стране. Таким образом Россия планирует повторить аналогичный сценарий, который был применен Кремлем во время войны в Чечне.

"Тогда спецслужбы РФ организовали взрывы в нескольких домах Рязани, обвинив в этом мифических "чеченских боевиков", - добавляет пресс-служба.

Согласно данным разведки, ГРУ планирует:

  • артиллерийские и ракетные удары по Мозырскому НПЗ, объектам гражданской инфраструктуры и жилым массивам;
  • взорвать жилые дома, больницы и школы.

"Это, по мнению кремлевских кураторов "спецоперации", создаст для Лукашенко так называемый "казус белли". То есть, формальный повод для развязывания войны", - отмечает разведка.

Таким образом у Олександра Лукашенко якобы не останется возможности избежать войны, а тем временем офицеры армии Беларуси уже начали эвакуацию семей из Мозыря.

Напоминаем, РБК-Украина писало о том, что Беларусь расположила на границе с Украиной в Брестской и Гомельской областях около 3,5-4 тысяч солдат. Тем временем в Генштабе объяснили истинную цель военных учений в Беларуси.

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