Росія готує новий наступ? В розвідці прокоментували "інспекцію" військ Шойгу

Російські війська проводять підготовку до нового етапу наступальних дій у війні проти України. Це відбувається на даний час.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького під час телемарафону.
"Попередньо (Шойгу - ред.) дійсно відвідав угруповування російських військ. За нашою оцінкою, насамперед було заслуховування командування щодо подальших дій і проведення "операції". Він підбив підсумки заходів, які були зроблені, а за деякими даними навіть вручав нагороди офіцерам і генералам, які найбільш "відзначилися", але однозначно - зараз йде підготовка до наступного етапу наступальних дій", - розповів Скібіцький.
Зазначимо, що сьогодні глава Міноборони РФ за підсумками "інспекції" російських угруповань військ Південь та Центр, які беруть участь у війні проти України, дав наказ наростити атаки окупантів "на всіх операційних напрямках".
Варто зазначити, що заява Шойгу пролунала на тлі повідомлень міжнародних військових аналітиків про ймовірний вихід військ РФ з оперативної паузи на Донбасі.
Так, за даними Інституту вивчення війни (ISW), окупанти, ймовірно, незабаром почнуть масштабніший і рішучий наступ уздовж лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут.
І, як підкреслюють фахівці, якщо "оперативна пауза" дійсно закінчилася, війська РФ, швидше за все, продовжать наступ в найближчі 72 години.
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