Росія готує новий наступ? В розвідці прокоментували "інспекцію" військ Шойгу

"Попередньо (Шойгу - ред.) дійсно відвідав угруповування російських військ. За нашою оцінкою, насамперед було заслуховування командування щодо подальших дій і проведення "операції". Він підбив підсумки заходів, які були зроблені, а за деякими даними навіть вручав нагороди офіцерам і генералам, які найбільш "відзначилися", але однозначно - зараз йде підготовка до наступного етапу наступальних дій", - розповів Скібіцький.

Заява Шойгу

Зазначимо, що сьогодні глава Міноборони РФ за підсумками "інспекції" російських угруповань військ Південь та Центр, які беруть участь у війні проти України, дав наказ наростити атаки окупантів "на всіх операційних напрямках".

Аналітики попереджають про новий наступ

Варто зазначити, що заява Шойгу пролунала на тлі повідомлень міжнародних військових аналітиків про ймовірний вихід військ РФ з оперативної паузи на Донбасі.

Так, за даними Інституту вивчення війни (ISW), окупанти, ймовірно, незабаром почнуть масштабніший і рішучий наступ уздовж лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут.

І, як підкреслюють фахівці, якщо "оперативна пауза" дійсно закінчилася, війська РФ, швидше за все, продовжать наступ в найближчі 72 години.

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