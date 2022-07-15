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Росія готує масштабний наступ на Донбасі: в ISW розповіли, де чекати боїв

Фото: окупанти готують новий наступ на Донбасі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти, ймовірно, після "оперативної паузи" почнуть масштабний наступ уздовж лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут. Однак немає ознак того, як скоро цей наступ почнеться і де саме буде зосереджено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики повідомляють, що окупанти почали наступати за 8 км від Сіверська на Верхньокам'янське.

У Генштабі раніше заявляли, що атаки ворога в цьому районі відбиті. Водночас російські найманці писали, що нібито встановили "оперативний контроль" у Сіверську.

Інститут вивчення війни не зміг самостійно перевірити твердження РФ.

Крім того, українська армія дала вогневу відповідь російським військовим, які штурмували населені пункти на південний схід від Бахмута. Бої велися в 20 км від міста.

Армія РФ відновила наступальні операції на північний схід від Авдіївки, ймовірно, намагаючись обійти українські укріплення в цьому районі, пояснюють експерти.

Разом з тим українські сили зупинили просування росіян в Кам'янці, приблизно в 6 км на північний схід від Авдіївки, після того, як раніше в той же день російські війська нібито частково домоглися успіху в цьому районі.

Нагадаємо, регулярні обстріли критичних районів на сході України аналітики ISW пояснюють тим, що окупанти намагаються створити умови для майбутніх наземних наступальних дій, а також виробляють обмежені атаки.

Протягом кількох днів завдяки злагодженій роботі ЗСУ спроби окупантів просунутися вперед на всіх напрямках були провалені.

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