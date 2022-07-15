ru ua
Пт, 15 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія готує масштабний наступ на Донбасі: в ISW розповіли, де чекати боїв

Новость на русском →
Донбас, П'ятниця 15 липня 2022 05:30
Росія готує масштабний наступ на Донбасі: в ISW розповіли, де чекати боїв Фото: окупанти готують новий наступ на Донбасі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти, ймовірно, після "оперативної паузи" почнуть масштабний наступ уздовж лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут. Однак немає ознак того, як скоро цей наступ почнеться і де саме буде зосереджено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики повідомляють, що окупанти почали наступати за 8 км від Сіверська на Верхньокам'янське.

У Генштабі раніше заявляли, що атаки ворога в цьому районі відбиті. Водночас російські найманці писали, що нібито встановили "оперативний контроль" у Сіверську.

Інститут вивчення війни не зміг самостійно перевірити твердження РФ.

Крім того, українська армія дала вогневу відповідь російським військовим, які штурмували населені пункти на південний схід від Бахмута. Бої велися в 20 км від міста.

Армія РФ відновила наступальні операції на північний схід від Авдіївки, ймовірно, намагаючись обійти українські укріплення в цьому районі, пояснюють експерти.

Разом з тим українські сили зупинили просування росіян в Кам'янці, приблизно в 6 км на північний схід від Авдіївки, після того, як раніше в той же день російські війська нібито частково домоглися успіху в цьому районі.

Нагадаємо, регулярні обстріли критичних районів на сході України аналітики ISW пояснюють тим, що окупанти намагаються створити умови для майбутніх наземних наступальних дій, а також виробляють обмежені атаки.

Протягом кількох днів завдяки злагодженій роботі ЗСУ спроби окупантів просунутися вперед на всіх напрямках були провалені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас
NEWS
Військовий облік для жінок в Україні: у Генштабі зробили важливу заяву
Військовий облік для жінок в Україні: у Генштабі зробили важливу заяву
DAILY
Яка зброя потрібна Україні, щоби переломити хід війни і перемогти РФ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Яка зброя потрібна Україні, щоби переломити хід війни і перемогти РФ