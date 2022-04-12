Росія готує дезінформаційну кампанію про нібито "перемогу" у війні в Україні

Росія поширює фейки та розгорнула цілу дезінформаційну кампанію про нібито "перемогу" у війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Повідомляється, що ворог робить це із залученням псевдоекспертів.

Для поширення цієї тези Кремль використовує прихильника путінського режиму колишнього морського піхотинця США Браяна Берлетика.

Як і вся російська пропаганда, він стверджує, що Україна вбиває своїх громадян, аби підставити Росію.

"Цей "експерт" в англомовному та російськомовному інформаційних сегментах розповідає про "сирійський сценарій", мовляв, "українські військові вбивають власне населення, щоб підставити Росію", - йдеться у повідомленні.

За його словами, українці роблять це для того, щоб знизити темпи просування російської армії.

Фейк поширюють тому що ворог не здобуває реальних перемог в ході "спецоперації", тому вдається до інформаційного тероризму українців. У виснажених війною людей може сформуватися хибне враження щодо ситуації на фронті.

Росія готує дезінформаційну кампанію про свою "перемогу" (t.me/CenterCounteringDisinformation)