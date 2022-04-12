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Росія готує дезінформаційну кампанію про нібито "перемогу" у війні в Україні

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Вівторок 12 квітня 2022 13:55
Росія готує дезінформаційну кампанію про нібито "перемогу" у війні в Україні Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Росія поширює фейки та розгорнула цілу дезінформаційну кампанію про нібито "перемогу" у війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Повідомляється, що ворог робить це із залученням псевдоекспертів.

Для поширення цієї тези Кремль використовує прихильника путінського режиму колишнього морського піхотинця США Браяна Берлетика.

Як і вся російська пропаганда, він стверджує, що Україна вбиває своїх громадян, аби підставити Росію.

"Цей "експерт" в англомовному та російськомовному інформаційних сегментах розповідає про "сирійський сценарій", мовляв, "українські військові вбивають власне населення, щоб підставити Росію", - йдеться у повідомленні.

За його словами, українці роблять це для того, щоб знизити темпи просування російської армії.

Фейк поширюють тому що ворог не здобуває реальних перемог в ході "спецоперації", тому вдається до інформаційного тероризму українців. У виснажених війною людей може сформуватися хибне враження щодо ситуації на фронті.

Росія готує дезінформаційну кампанію про нібито &quot;перемогу&quot; у війні в Україні

Росія готує дезінформаційну кампанію про свою "перемогу" (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Раніше ми повідомляли, що в Україні попередили масштабну кібератаку на об'єкти енергетики.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 48-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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