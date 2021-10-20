Росія готова збільшити постачання газу в Європу в обхід України. Проте для цього вона вимагає отримати схвалення на роботу газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зокрема, в обмін на збільшення поставок Росія хоче отримати схвалення Німеччини і Європейського союзу на використання газопроводу в Європу.

Як зазначили співрозмовники агентства, російська влада "навряд чи погодиться на збільшення поставок без твердих гарантій того, що російському газопроводу дадуть працювати".

"Ми не можемо прийти (Європі - ред.) на допомогу тільки для того, щоб компенсувати помилки, яких ми не робили. Ми виконуємо всі наші контракти, всі взяті на себе зобов'язання. Все інше має бути предметом додаткових добровільних і взаємовигідних угод", - розповів виданню Костянтин Косачов, депутат Держдуми РФ.