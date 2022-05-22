Росія фактично направила всі свої ресурси, щоб нас знищити, - Зеленський

Російська Федерація використовує всі свої ресурси, щоб знищити Україну. При цьому в російських регіонах кажуть, що так звана "спецоперація" є причиною економічного падіння багатьох галузей, включаючи будівництво, і збідніння людей.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення, повідомляє РБК-Україна .

"Росія фактично направила всі свої ресурси, щоб нас знищити... Зростання цін, знецінення доходів, руйнування всього економічного потенціалу, який створений в Росії з 2000-х, - окупантів це поки не зупиняє. Але колосальні витрати на війну їм все одно не допомагають. І не допоможуть", - зазначив глава держави.

Зеленський також заявив, що ситуація на Донбасі складається дуже складна. Російські окупанти намагаються наступати на Слов'янськ і Сєвєродонецьк.

Раніше Зеленський запропонував створити механізм конфіскації активів РФ.

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