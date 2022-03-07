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Росія не досягла цілей, запланованих на сьогоднішній день, - розвідка Британії

Автор: Дмитрий Кузнецов

Росія за ці вихідні мінімально просунулася вглиб території України. Британська розвідка допускає, що російські військові не досягли запланованих на ці дні цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії.

Як зазначили в британському оборонному відомстві, за останні 24 години російська авіація і артилерія продовжували завдавати інтенсивних ударів по військових і цивільних об'єктах в містах України. Удари були нанесені по Харкову, Миколаєву і Чернігову, а також по Маріуполю.

"За минулі вихідні російські військові мінімально просунулися вглиб української території. Вкрай малоймовірно, що на сьогодні Росія успішно досягла запланованих на ці дати цілей", - уточнили в Міноборони.

Війна Росії проти України триває 12 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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ВеликобританіяВійна Росії проти України