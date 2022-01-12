Росія припускає військову відповідь на "загрози" своїй безпеці

За словами Грушка, Російська Федерація вдасться до усіх заході, в тому числі політичних й військово-технічних, якщо НАТО загрожуватиме її безпеці розширенням власного складу на сході.

"Вживатимемо всіх заходів - політичних і військово-технічних - для того, щоб не допустити будь-якого обмеження законних інтересів оборонної безпеки Росії", - заявив Грушко.