Росія повинна повернутися до кордонів до 24 лютого і повернути Крим, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна повернутися до кордонів до 24 лютого, а також повернути окупований Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час відеовиступу на саміті, організованому The Wall Street Journal.

Глава держави назвав відновлення територіальної цілісності України головним завданням української влади. Президент також заявив, що Україні потрібно повернути Крим.

Крім того, Зеленський зазначив, що РФ також повинна займатися відновленням України після того, як вона розгромила міста і населені пункти, а також об'єкти інфраструктури.

Він також додав, що Україна бореться за всю Європу, тому Європа повинна зрозуміти це і допомогти у відновленні нашої країни і промисловості