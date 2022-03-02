RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Росія не повинна голосувати за резолюцію Радбезу ООН щодо України, - депутат Бундестагу

Автор: Артем Горовенко

За Статутом ООН Росія як сторона конфлікту проти України зобов'язана утриматися від голосувань щодо прийняття резолюцій ООН з врегулювання ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар депутата Бундестагу від "Зелених" Робіна Вагнера для "Укрінформу".

"Війна Путіна проти України - це грубе порушення міжнародного права. Це зазіхання на правовий порядок, встановлений на руїнах диктатури. Ми не можемо дозволити Путіну продовжувати свої воєнні злочини", - заявив політик.

За його словами, згідно зі Статутом ООН, Росія як країна-агресор проти вільної України і сторона конфлікту зобов'язана утриматися від майбутніх резолюцій Ради безпеки, заснованих на 6 главі Статуту ООН.

"Міжнародна спільнота має зробити все, що в її силах, щоб підтримати мир в Україні", - підсумував Вагнер.

Нагадаємо, раніше депутат Європейського парламенту від Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель заявила, що після повномасштабного вторгнення в Україну, порушення принципів міжнародного права та вбивств мирного населення Росія має бути виключена зі складу Ради безпеки ООН і позбавлена ​​права вето на резолюції.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНРосійська Федерація