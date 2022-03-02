Росія не повинна голосувати за резолюцію Радбезу ООН щодо України, - депутат Бундестагу

За Статутом ООН Росія як сторона конфлікту проти України зобов'язана утриматися від голосувань щодо прийняття резолюцій ООН з врегулювання ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар депутата Бундестагу від "Зелених" Робіна Вагнера для "Укрінформу".

"Війна Путіна проти України - це грубе порушення міжнародного права. Це зазіхання на правовий порядок, встановлений на руїнах диктатури. Ми не можемо дозволити Путіну продовжувати свої воєнні злочини", - заявив політик.

За його словами, згідно зі Статутом ООН, Росія як країна-агресор проти вільної України і сторона конфлікту зобов'язана утриматися від майбутніх резолюцій Ради безпеки, заснованих на 6 главі Статуту ООН.

"Міжнародна спільнота має зробити все, що в її силах, щоб підтримати мир в Україні", - підсумував Вагнер.