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Росія має бути позбавлена ​​права вето і виключена з Ради безпеки ООН, - депутат ЄП

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Середа 02 березня 2022 14:45
Росія має бути позбавлена ​​права вето і виключена з Ради безпеки ООН, - депутат ЄП Фото: Віола фон Крамон-Таубадель ( violavoncramon.de)
Автор: Артем Горовенко

Після повномасштабного вторгнення в Україну, порушення принципів міжнародного права та вбивств мирного населення Росія має бути виключена зі складу Ради безпеки ООН та позбавлена ​​права вето на резолюції.

Про це заявила депутат Європейського парламенту від Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель.

"Путінська Росія перетворилася на державу-вигнанця, яка грубо порушила всі ключові принципи міжнародного права, вдерлася в Україну та вбиває мирних жителів. Неприпустимо, щоб кривавий режим із таким послужним списком був членом Ради Безпеки ООН та міг накладати вето на важливі резолюції", - заявила вона.

За її словами, усі злочини, вчинені Кремлем в Україні, смерть кожного мирного жителя будуть ретельно розслідувані, світ віддасть путінському (режиму) за заслугами.

"Тим часом нам потрібно продовжувати всіма силами підтримувати Україну і продовжувати ізолювати Росію від цивілізованого світу", - підсумувала політик.

Нагадаємо, 28 лютого Харків кілька разів піддався масованому ракетному і артилерійському обстрілу. Окупанти використовували РСЗВ" Град", артилерію великого калібру і ракети.

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