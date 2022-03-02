Росія має бути позбавлена ​​права вето і виключена з Ради безпеки ООН, - депутат ЄП

Після повномасштабного вторгнення в Україну, порушення принципів міжнародного права та вбивств мирного населення Росія має бути виключена зі складу Ради безпеки ООН та позбавлена ​​права вето на резолюції.

Про це заявила депутат Європейського парламенту від Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель.

"Путінська Росія перетворилася на державу-вигнанця, яка грубо порушила всі ключові принципи міжнародного права, вдерлася в Україну та вбиває мирних жителів. Неприпустимо, щоб кривавий режим із таким послужним списком був членом Ради Безпеки ООН та міг накладати вето на важливі резолюції", - заявила вона.

За її словами, усі злочини, вчинені Кремлем в Україні, смерть кожного мирного жителя будуть ретельно розслідувані, світ віддасть путінському (режиму) за заслугами.

"Тим часом нам потрібно продовжувати всіма силами підтримувати Україну і продовжувати ізолювати Росію від цивілізованого світу", - підсумувала політик.