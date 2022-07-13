Росія тримає у заручниках 400 лізингових літаків: названо суму збитків

Російські авіакомпанії відмовляються повертати понад 400 літаків, орендованих у західних компаній, що змушує лізингодавців пред'являти страхові претензії на суму 10 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Незважаючи на запити лізингодавців, на сьогодні Росія повернула західним компаніям лише 80 з 515 літаків.

За даними холдингу Cirium, який займається авіаційними питаннями, з 968 літаків в російському комерційному авіапарку напередодні війни в Україні 515 належали неросійським лізинговим компаніям.

Варто відзначити, що через санкції Росія не може купувати або орендувати нові літаки, які належать західним компаніям. Більш того, РФ не може купувати деталі або програмне забезпечення. Навіть дозаправка літака Boeing, орендованого російським підприємством, заборонена.

Тепер Москва відчуває проблеми і з літаками власного виробництва, оскільки деталі до них (двигуни, авіоніка і програмне забезпечення) завозилися з США і Європи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у цивільної авіації РФ через санкції практично закінчився ресурс. Росії доводиться розбирати літаки і заморожувати термінали в аеропортах.