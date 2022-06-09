Росія тримає у Чорному морі бойові кораблі. Можлива висадка десанту

Ракетна загроза з моря не зникла, адже Росі тримає там 3 надводних кораблі, підводний човен та 4 великі десатні кораблі. Українські військові не відкидають також висадку десанту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь".
У Командуванні попереджають, що загроза ракетних ударів з Чорного моря наразі залишається.
"В Чорному морі корабельне угруповання ворога продовжує навчання, але в готовності до нанесення ударів по території України перебувають 3 надводних кораблі та 1 підводний човен. Вони споряджені 28 крилатими ракетами. Також на бойовому чергуванні перебувають 4 великі десатні кораблі", - йдеться у повідомленні ОК "південь".
Таким чином, додають у командуванні, загроза ракетних ударів залишається, імовірність висадки морського десанту - не виключена.
Нагадаємо, Україна має достатньо протикорабельної зброї, щоб потопити чорноморський флот Росії.
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