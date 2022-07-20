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Росія частково відновить експорт газу по "Північному потоку" після техобслуговування, - Reuters

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Москва, Середа 20 липня 2022 12:18
Росія частково відновить експорт газу по "Північному потоку" після техобслуговування, - Reuters Фото: Росія відновить експорт газу тільки частково (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Потоки російського газу по газопроводу "Північний потік-1", ймовірно, відновляться вчасно в четвер, 21 липня, після завершення планового ремонту. Однак експорт буде йти не на повну потужність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Трубопровід, на частку якого припадає більше третини експорту російського природного газу в Євросоюз, був зупинений на десять днів щорічного технічного обслуговування 11 липня.

Російські джерела сказали Reuters на умовах анонімності, що трубопровід повинен був відновити роботу вчасно, але з пропускною спроможністю менше 160 млн кубічних метрів на добу.

Підконтрольний Кремлю енергетичний гігант "Газпром" минулого місяця скоротив експорт газу за цим маршрутом до 40% потужності, пославшись на затримки з поверненням турбіни, яку Siemens Energy обслуговувала в Канаді.

"Вони ("Газпром") повернуться до рівнів, які були до 11 липня", - сказало одне з джерел щодо обсягів газу, очікуваних по "Північному потоку-1" з четверга.

Газета "Коммерсантъ" повідомила в понеділок з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, що турбіна, необхідна для "Північного потоку-1", Канада відправила літаком до Німеччини 17 липня після завершення ремонтних робіт.

Міністерство економіки Німеччини заявило в понеділок, що не може надати детальну інформацію про місцезнаходження турбіни. Але представник міністерства сказав, що турбіна була запасною частиною, яку передбачалося використовувати тільки з вересня, а це означає, що її відсутність не могла бути реальною причиною падіння потоків газу до техобслуговування.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін заявив, що пропускна спроможність газопроводу" Північний потік-1", найбільшої ланки для поставок російського газу в Європу, може бути додатково знижена в два рази.

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