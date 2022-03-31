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Росія намагатиметься захопити третину України, – Моравецький

Фото: Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький висловив побоювання, що російські війська спробують захопити нові території в Україні задля посилення переговорних позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Я бачу перегрупування, реорганізацію російських військ. Я вважаю, що вже невдовзі вони намагатимуться взяти в оточення українські сили, передусім на Донбасі. А потім, після захоплення третину території України, вони спробують вести переговори з позиції сили", – заявив очільник уряду.

За переконанням Моравецького, зупинити Росію можуть нові нищівні санкції. Він наголосив на необхідності конфіскації активів РФ, а також вкотре закликав до запровадження ембарго на російські енергоносії.

Прем'єр-міністр Польщі впевнений, що зараз Росія готова воювати впродовж місяців. Натомість громадська думка на Заході, на думку Моравецького, швидше втомиться від теми війни. Єдиний порятунок – пришвидшене постачання озброєнь Україні.

Нагадаємо, що Пентагон спрогнозував зосередження ударів РФ по чотирьох напрямах в Україні.

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