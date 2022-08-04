Росія не проводитиме "референдуми" у південних областях України: у ОП назвали причину

На підтвердження своїх слів він нагадав, що Кремль постійно переносить дату проведення фейкового голосування.

"Раніше йшлося про 11 вересня, тому що це збігається з єдиним днем ​​голосування в Росії, потім почалися повідомлення про те, що, можливо, ці псевдореферендуми проходитимуть не у вересні, а пізніше. У жодному разі не хотілося б навіть цього аналізувати, тому що ми впевнені, що такого "референдуму" не відбудеться, тому що ці території не будуть під контролем РФ", - сказав він.

До того ж за словами Жовкви, постійно надсилаючи ці сигнали про проведення "голосування", Москва демонструє, що сама не впевнена, що їй вдасться зберегти контроль над тимчасово окупованими територіями.

"Тому все, що у Кремлі роблять - транслюють подібну інформацію внутрішньої російської аудиторії", - резюмував чиновник.