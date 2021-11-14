Росія постачатиме винищувачі, засоби ППО та іншу зброю до Білорусі
Російська Федерація постачатиме до Білорусі винищувачі, вертольоти, засоби протиповітряної оборони та іншу зброю. Відповідні контракти були підписані в цьому році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
Як заявив директор Федеральної служби з військово-технічного співробітництва (ФСВТС) Росії Дмитро Шугаєв на виставці Dubai Airshow, військові поставки будуть здійснюватися в терміни, позначені контрактними зобов'язаннями.
"У поточному році з Білоруссю були підписані контракти на поставку авіаційної техніки, в тому числі винищувачів і вертольотів, а також засобів ППО та іншої продукції військового призначення", - заявив він.
Нагадаємо, раніше лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко домовився з президентом Росії Володимиром Путіним про постачання озброєнь на 1 млрд доларів.
А напередодні він заявив, що Білорусі треба розмістити дивізіони "Іскандер" на кордоні з Україною.