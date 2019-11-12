Росія буде відповідати по кожному пункту звинувачення у справі "Україна проти РФ", - Зеркаль

Російська Федерація буде відповідати в Гаазькому суді за звинуваченням у фінансуванні тероризму та расової дискримінації в Криму. Про це заявила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль під час брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Також Зеркаль зазначила, що це вже друга перемога України в поточному році.

"Ми здобули перемогу з рахунком 5:0 на полі, яке завжди було полем росіян. Це поле міжнародного права і дипломатії В цьому році це вже друга наша перемога", - заявила Зеркаль.

За її словами, суд прийшов до висновку, про який українська сторона просила його - не допустити спроб Росії ухилитися від відповідальності.

"Росія повинна буде відповідати по кожному пункту звинувачення, поданою українською стороною. Звичайно, Росія може повернутися до своєї звичайної практики і "правовий гімнастики", - заявила вона.

Також вона зазначила, що українська сторона просить встановити факт порушення і компенсувати всі збитки.



"Ми просимо суд встановити порушення, припинити їх і компенсувати всі збитки. Наше моральне зобов'язання довести, що Росія винна у катастрофі MH17, в поставках зброї, завдяки якому були здійснені терористичні акти в Маріуполі, Краматорську, Харкові", - зазначила Зеркаль.

Також вона додала, що сподівається, що справа буде доведена до кінця, а винні понесуть відповідальність.

Нагадаємо, Олена Зеркаль заявила, що рішення Міжнародного суду ООН, який відхилив всі заперечення Росії по справі про фінансування тероризму та порушення прав людини в окупованому Криму з боку, дозволяє Україні рухатися далі у справі проти РФ.

Україна звинувачує РФ в постачаннях зброї на окупований Донбас, обстрілі житлових районів Маріуполя та Краматорська, знищення пасажирського автобуса в районі Волновахи, а також дискримінації української та кримськотатарської громад в окупованому Криму. Росія в цьому процесі оскаржує юрисдикцію Міжнародного суду ООН.