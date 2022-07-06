Росія вже близька до межі насичення зброєю, - Подоляк

У російській армії вже спостерігається дефіцит сучасної техніки і викоточних ракет. Вони близькі до межі насичення зброєю, яка використовується на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю Bild .

За його словами, окупанти сьогодні використовують в Україні ракети 60-70-х років і стару бронетехніку. Також в Росії проходить прихована мобілізація в невеликих містах, де малий протестний потенціал.

"Реальної боєздатності частин, сучасної техніки у них недостатньо вже. Ми практично прийшли вже в цей місяць-два до межі насичення зброєю, яку використовує Російська Федерація, і далі вона буде йти по низхідній", - заявив Подоляк.

Він додав, що Україна потребує західної зброї, зокрема, далекобійної артилерії, оскільки Росія перейшла до терористичного типу війни проти мирного населення.