Росія і Білорусь провалили переговори щодо транзиту нафти

Федеральна антимонопольна служба (ФАС) РФ і Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі (МАРТ) Білорусі не домовилися про тарифи на транзит російської нафти. Про це повідомляє видання "БЕЛТА".

Мінськ запропонував підвищити тарифи на 2020 рік згідно з чинною методикою. Разом з тим, продовжив представник відомства, у російської сторони виникли певні питання за розрахунками, проведеними ВАТ "Гомельтранснафта Дружба".

"Тому ми домовилися найближчим часом продовжити зустрічі на рівні фахівців, де будуть уточнюватися ці розрахунки", - додав він.

Представник МАРТ також заявив, що згідно з діючою методикою, питання про розмір тарифів на транзит російської нафти і нафтопродуктів має бути вирішене органами в галузі тарифного регулювання двох країн не пізніше 15 січня, якщо зробити цього не вдасться, рішення повинно бути прийнято до 1 лютого.

До цього президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент Росії Володимир Путін не змогли домовитися про контракт на постачання нафти через завищені вимоги Росії.

Нагадаємо, Білорусь призупинила експорт нафтопродуктів з 1 січня 2020 року через припинення поставок російської нафти в країну. У прес-службі зазначили, що мова йде про тимчасове призупинення експорту нафтопродуктів, назвавши як причину припинення поставок російської нафти нафтопереробні заводи Білорусі.