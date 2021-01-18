Росія і Білорусь планують стратегічні військові навчання

Президент Білорусі Олександр Лукашенко і білоруський міністр оборони Віктор Хренін обговорили майбутні військові навчання "Захід-2021", які планують провести спільно з Росією. Вони заплановані на 10 вересня та триватимуть протягом 6 днів.

Про це повідомляє БелТА.

Як повідомляється, Лукашенко також поцікавився у Хреніна результатами чергового п'ятирічного періоду будівництва і розвитку Збройних сил Білорусі.

"Ми домовлялися недавно з вами про те, що ви разом з Російською Федерацією доопрацюєте задум і деталі майбутньіх білорусько-російських навчань... Я просив би вас доповісти, чи узгоджені з Російською Федерацією нюанси проведення цих навчань, який задум", - сказав Лукашенко.

Також білоруський лідер зазначив, що він з президентом РФ Володимиром Путіним ще давно прийняли рішення проводити навчання.

Нагадаємо, раніше Росія та Білорусь проводили спільні військові навчання в жовтні 2020 року.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство внутрішніх справ Білорусі та Росгвардія домовились на тлі протестів співпрацювати з охорони громадського порядку і забезпечення безпеки, а також по боротьбі з тероризмом та екстремізмом.