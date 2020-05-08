Росія у квітні провела понад 30 військових навчань в Криму

Протягом квітня 2020 року Російська Федерація провела понад 30 помітних військових навчань на території окупованого Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За даними відомства, у квітні Росія провела військові навчання різних підрозділів окупаційних сил, в тому числі мінно-розшукової служби, розрахунків БПЛА, морської піхоти, з’єднань кораблів, авіації та ЗРК С-400.

Так, 30 квітня армійський корпус Чорноморського флоту РФ провів навчання з відбиття нападу диверсійної групи умовного противника на філію військово-морського клінічного шпиталю в Сімферополі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 20 березня в окупованому Криму відбулися масштабні військові навчання Російської Федерації. На полігоні Опук відбулися навчання за участі російських десантників з Новоросійська. У навчаннях було задіяно понад 1,5 тисячі десантників, понад 300 одиниць бойової техніки, а також 15 літаків Іл-76МД та великі десантні кораблі Чорноморського флоту.

Також РБК-Україна писало, що 4 березня літаки морської авіації й протиповітряної оборони Чорноморського флоту РФ провели в окупованому Криму військові навчання. Окупаційні підрозділи відпрацювали ведення бойових дій з нанесенням ударів по наземних й морських цілях.