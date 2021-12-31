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Росія анонсувала будівництво нового військового полігону в Криму

Автор: Анастасія Рокитна

Російські військові планують обладнати для навчань десантників новий полігон в окупованому Криму. Всього в 2022 році планується провести близько 100 заходів підготовки органів управління, командно-штабні навчання з усіма з'єднаннями і військовими частинами ВДВ РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Міноборони РФ.

У Міноборони заявили, що продовжиться нарощування бойового потенціалу.

"У 2022 році кілька десантно-штурмових і артилерійських підрозділів переозброять на сучасну техніку, будуть обладнані нові полігони Синя Осока в Іванівській області і Старокримський в Республіці Крим", - йдеться в повідомленні.

Основні зусилля будуть зосереджені на підготовці військ до відпрацювання дій на всіх стратегічних напрямках, додали у військовому відомстві.

Нагадаємо, Росія продовжує перекидати війська до кордону з Україною.

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