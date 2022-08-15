RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія агітує держслужбовців до роботи на окупованих територіях України, - розвідка

Фото: Росія агітує держслужбовців до роботи на окупованих територіях України (УНІАН)
Автор: Сергій Пишкін

Росія агітує російських держслужбовців до робити на тимчасово окупованих територіях України. Однак багато відмовляється через побоювання за власну безпеку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО.

"Згідно з рішенням адміністрації Бєлгорода співробітникам мерії, керівникам та працівникам муніципальних закладів в період їхньої можливої роботи у "ДНР" та "ЛНР" обіцяють виплачувати подвійний оклад у рублях", - пише пресслужба розвідки.

Також Росія обіцяє нібито компенсувати витрати щодо відрядження й інші потреби, ввести надбавки до добових в іноземній валюті із розрахунком:

  • 50% - голові адміністрації;
  • 40% - першому та деяким іншим заступникам;
  • 30% - начальникам відділів та їхнім заступникам.

" Обіцянки збільшення виплат пов’язані з категоричним небажанням російських чиновників їхати в Україну через побоювання за власну безпеку. Втім, попри ці пропозиції, росіяни продовжують масово відмовлятися їхати в небезпечне відрядження", - додає розвідка.

Зазначається, що керівництво Бєлгородської області відповідає за підтримку окупації у Білокуракинському та Троїцькому районах Луганської області.

Також окупанти направляють туди й вчителів для відкриття шкіл та дитячих садків з вересня.

"Загалом, з бєлгородського бюджету планується виділити 1,6 млрд руб. При тому, що затверджений дефіцит бюджету Бєлгородської області на 2022 рік складає 30,8 млрд руб", - пише розвідка.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупаційна влада в Херсоні вимагає від медиків підписувати документи про згоду на отримання зарплат в рублях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаРосійська Федерація