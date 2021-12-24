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У Росії заявили про затримання "завербованого Україною" військовослужбовця

Автор: Анастасія Рокитна

У Воронезькій області (РФ) затримали нібито завербованого Україною військовослужбовця. Його підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

Співробітниками Федеральної Служби безпеки у Воронезькій області за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ст.275 КК РФ ("державна зрада"), затриманий військовослужбовець Західного військового округу.

Воронезький гарнізонний військовий суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Російський військовослужбовець нібито "був завербований українською військовою розвідкою".

"Він здійснював збір відомостей про діяльність Збройних сил Російської Федерації, витік яких за кордон міг завдати шкоди обороноздатності держави", - повідомили в ФСБ.

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