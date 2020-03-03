У Росії заявили про згоду Трампа на зустріч "ядерної п'ятірки"

Президент США Дональд Трамп погодився на зустріч "ядерної п'ятірки" за ініціативою президента Росії Володимира Путіна. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Лавров зазначив, що час і місце проведення саміту "п'ятірки" постійних членів РБ ООН будуть узгоджені найближчим часом.

"Ініціативу підтримали президент Франції, голова КНР і зовсім недавно президент Трамп підтвердив свою згоду і підтримку цієї пропозиції. Що стосується місця і часу, ці питання зараз узгоджуються", - заявив він.

Нагадаємо, Міністерство оборони США заявило про оснащення балістичних ракет підводних човнів атомного ракетного базування (ПЛАРБ) новими ядерними боєголовками малої потужності.

Зазначимо, Міністерство закордонних справ Росії вважає, що ситуація у сфері світової стратегічної стабільності погіршується, через те, що є ризик виникнення ядерної війни.

Також в березні в Пентагоні заявили, що РФ може застосувати ядерну зброю. За словами глави Європейського командування США Кертіса Скапаротті, це частина російської доктрини й способу ведення війни.