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У Росії заявили про перетворення Чорного моря в зону небезпечного протистояння

Автор: Анастасія Рокитна

У Росії заявили, що Чорне море перетворюється на зону небезпечного військового протистояння. Росіяни вважають, що навчання НАТО позначаються на ситуації з безпекою в цьому регіоні.

Про це заявив директор Четвертого Європейського департаменту російського МЗС Юрій Пилипсон, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю "РИА Новости".

За його словами, Росія продовжить вживати заходів щодо забезпечення національної безпеки за допомогою і дипломатичних, і "інших" інструментів.

"Цілком очевидно, що подібного роду "тренування" провокують, а не попереджають конфліктні ситуації... Ми неодноразово попереджали, що нагнітання військово-політичної напруженості безпосередньо біля наших рубежів несе в собі конфронтаційний заряд", - заявив Пилипсон.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія планує перетворити Чорне море на своє "внутрішнє озеро".

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна не дозволить Росії обмежувати свободу судноплавства в Чорному морі.

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Російська ФедераціяЧорне море