У Росії відреагували на нові умови України для виборів на Донбасі

Рішення нормандського саміту в Парижі не повинні залишатися на папері. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, повідомляють росЗМІ.

За його словами, прийняті в грудні в Парижі рішення дозволять просуватися по шляху виконання мінського комплексу заходів.

"Розраховуємо, що прийняті в грудні в Парижі рішення дозволять просуватися по шляху виконання мінського комплексу заходів. Але, звичайно, ці рішення не повинні залишатися на папері, як було при режимі Порошенко", - заявив він.

Нагадаємо, Україна на переговорах у Мінську висунула нову умову для виборів на Донбасі, яке полягає у поверненні переселенців та їх участі в голосуванні. Українська сторона наголосила, що вибори можна проводити тільки тоді, коли кордони України будуть повністю під її контролем або контролем міжнародних спостерігачів.

До цього колишній тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявляв, що Україна може домовитися з РФ про виведення російських військ з Донбасу і передачу кордону під контроль міжнародних сил протягом одного-двох років.

Зазначимо, Україна, Росія, Франція та Німеччина проводили нормандську зустріч, в кінці якої сформували комюніке.