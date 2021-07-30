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У Росії заявили, що Крим забезпечено водою на два роки

Автор: РБК-Україна

Окупований Крим забезпечено питною водою принаймні на два роки. Окупаційна влада стверджує, що знайшла нібито достатньо підземних запасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

За словами російського віце-прем'єра Марата Хуснулліна, півострів забезпечено питною водою на найближчі два роки завдяки пошукам нових запасів під землею і зниженню втрат в існуючих мережах.

"За цей короткий проміжок - півроку - у нас 110 тисяч кубів води на добу, свердловини розбурені, обв'язані, вода подана в мережу, це вже гостроту зняло. Друге - великі роботи проводяться по зниженню втрат", - заявив він.

Він також додав, що в найближчий місяць-два закінчиться будівництво 14 об'єктів водопостачання.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти в Криму видобули першу партію води з дна Азовського моря та відправили її на аналіз.

Раніше Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відмовив Росії у вимозі негайного припинення водної блокади Криму з боку України.

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Російська ФедераціяКримВодопостачання