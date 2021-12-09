В Росії заявили, що корабель ВМС України йде в бік Керченської протоки. Вимагають змінити курс

В коментарі РБК-Україна пресслужба Держприкордонслужби України відзначила, що наразі не володіє інформацією щодо цієї ситуації.
Центр громадських зв'язків ФСБ відзначає, що корабель "Донбасс" перебуває на відстані 33 кілометрів від протоки, пише видання "Известия".
"Зазначені дії створюють загрозу безпеці мореплавання", - відзначають у центрі.
Згідно з даними ФСБ:
"Донбас" ВМС України о 09:12 вийшов з порту Маріуполь й вирушив у напрямку протоки. Водночас заявок на проходження порту Керч-Єнікальського каналу з боку України - подано не було.
вже о 13:45 корабель берегової охорони Прикордонної служби Росії, нібито, отримав повідомлення від "Донбасу" про те, що він не планує слідувати через Керченську протоку.
Відзначимо, що корабель "Донбас" був побудований у Польщі ще в 1969 році, як плавуча майстерня ВМФ СРСР та отримав найменування "ПМ-9". Після поділу Чорноморського флоту СРСР - він увійшов до складу українського флоту й був перейменований на "Краснодар". Вже у 2001 році йому дали нове найменування - "Донбас".
Що сталося у Керченській протоці у 2018 році
під час переходу з Чорного до Азовського моря, кораблі ВМС України були зупинені російським танкером, який перегородив їм прохід під керченським мостом. Після цього кораблі зазнали нападу з боку берегової охорони й ВМФ Росії - буксир корабля "Яни Капу" було протаранено, а українські артилерійські катери супроводу були обстріляні.
усі три судна України були захоплені агресором. 24 моряки, серед яких шестеро були поранені - потрапили у полон.
того ж дня РНБО погодило введення воєнного стану на наступний день.
вже 7 вересня 2019 року, внаслідок тривалих переговорів, під час обміну полоненими - додому повернулися 35 осіб, серед яких були й 24 українських моряків.
17 листопада 2019 року Росія повернули катери й буксир. Втім повернулися вони в Україну в розграбованому стані.