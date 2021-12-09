В Росії заявили, що корабель ВМС України йде в бік Керченської протоки. Вимагають змінити курс

В коментарі РБК-Україна пресслужба Держприкордонслужби України відзначила, що наразі не володіє інформацією щодо цієї ситуації.

Центр громадських зв'язків ФСБ відзначає, що корабель "Донбасс" перебуває на відстані 33 кілометрів від протоки, пише видання "Известия".

"Зазначені дії створюють загрозу безпеці мореплавання", - відзначають у центрі.

Згідно з даними ФСБ:

"Донбас" ВМС України о 09:12 вийшов з порту Маріуполь й вирушив у напрямку протоки. Водночас заявок на проходження порту Керч-Єнікальського каналу з боку України - подано не було.

вже о 13:45 корабель берегової охорони Прикордонної служби Росії, нібито, отримав повідомлення від "Донбасу" про те, що він не планує слідувати через Керченську протоку.

Відзначимо, що корабель "Донбас" був побудований у Польщі ще в 1969 році, як плавуча майстерня ВМФ СРСР та отримав найменування "ПМ-9". Після поділу Чорноморського флоту СРСР - він увійшов до складу українського флоту й був перейменований на "Краснодар". Вже у 2001 році йому дали нове найменування - "Донбас".

Що сталося у Керченській протоці у 2018 році