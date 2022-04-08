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У Росії закрили офіси 15 іноземних організацій, у тому числі Фонду Карнегі

Фото: у Росії заборонили діяльність 15 міжнародних організацій (УНІАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство юстиції Росії відкликало реєстрацію 15 іноземних організацій, у тому числі Фонду Карнегі, Amnesty International і Human Rights Watch. Відомство пояснило своє рішення "порушенням законодавства".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У заяві російського міністерства йдеться, що підрозділи іноземних організацій на території Росії, до складу яких також входив Фонд Карнегі за міжнародний мир, "були виключені у зв'язку з виявленням порушень чинного законодавства РФ".

Крім представництва Фонду Карнегі Amnesty International і Human Rights Watch, заборонена робота філій дев'яти німецьких, польської, американської та швейцарської організацій.

Нагадаємо, сьогодні Росія заборонила в'їзд на свою територію чиновникам Австралії та Нової Зеландії.

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