Росія заборонила в'їзд чиновникам Австралії та Нової Зеландії у відповідь на санкції
Росія ввела заборону на поїздки для чиновників Австралії та Нової Зеландії у відповідь на санкції. У Російський "чорний список" потрапили понад 350 чиновників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.
Так, Росія заборонила в'їзд до країн 228 представникам керівництва і парламентаріїв Австралії, включаючи прем'єр-міністра Скотта Моррісона.
Разом з тим 130 представників Нової Зеландії, включаючи главу уряду Джасінду Ардерн, не зможуть в'їхати на територію РФ.
Причиною стали безпрецедентні санкції, введені обома країнами проти російського уряду і членів парламенту.
Раніше Росія також вводила подібні заборони на в'їзд щодо провідних представників Європейського Союзу і США.
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