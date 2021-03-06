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У Росії загорівся підводний нафтопровід

Автор: РБК-Україна

У Росії сьогодні під Нижньовартовськом сталося займання в акваторії річки Об. Попередньо, горить підводний нафтопровід.

Про це повідомляє російське агенство "Інтерфакс".

Про загоряння на річці заявила глава Росприроднагляду Світлана Радіонова. Вона також опублікувала відео, на якому видно пожежу.

"Встановлюємо, що сталося. Попередньо, сталася аварія на підводному трубопроводі", - заявила вона.

Зараз на місці події працюють спеціалісти Росприроднагляду та МНС. Джерело російського агентства розповіло, що прорвало нафтопровід. Одна людина в результаті пожежі отримала опіки.

"Частина пошкодженого продуктопроводу відключена. Відбувається вигорання нафтопродуктів на поверхні річки Об. Площа горіння становить близько 1000 квадратних метрів", - розповіло джерело агентства.

Нагадаємо, у січні в Росії сталася пожежа в багатоповерхівці. Тоді в результаті інциденту загинули 8 людей.

Також РБК-Україна писало, що в Росії горів ринок. Через пожежу довелося евакуювати півтори сотні людей.

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