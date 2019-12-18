У Росії затримали кілька десятків громадян Ізраїлю

У столиці Російської Федерації в аеропорту "Домодєдово" юыли затримано близько 40 громадян Ізраїлю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, причини затримання поки невідомі.

"Ми займаємося просуванням хороших туристичних і торговельних відносин з Росією і впевнені, що ці питання будуть вирішуватися найкращим чином в майбутньому", - повідомили в посольстві Ізраїлю в Росії.

В посольстві РФ в Ізраїлі розповіли, що з початку 2019 року по 1 грудня більш ніж 5,5 тис. російських туристів було відмовлено у в'їзді в цю країну.

"Мова йде, в тому числі, про туристів, про наших громадян, які прибувають в країну з туристськими цілями: вони мають на руках проплачені квитки в обидві сторони, готелі і ваучери, відповідну кількість фінансових коштів, необхідних на час перебування в Ізраїлі. Разом з цим, російська сторона не коментує рішення, прийняті відповідними ізраїльською владою в місцях перетину кордону російськими громадянами", - повідомив прес-аташе посольства РФ в Ізраїлі Олександр Гаврилов.

Нагадаємо, омбудсмен Людмила Денисова заявила, що в Росії утримують у в'язницях близько двох тисяч українців. При цьому вона додала, що з 2015 року в Україні діє транснаціональна злочинна група, яка шляхом обману вербує громадян України і втягує їх у незаконну діяльність по розповсюдженню наркотичних речовин на території