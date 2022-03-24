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У Росії заблокували сервіс Google News

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Москва, Четвер 24 березня 2022 04:18
У Росії заблокували сервіс Google News Google News (Фото: imore.com)
Автор: Константин Широкун

Роскомнагляд оголосив про блокування в Росії сервісу Google News. Причиною блокування названо надання доступу до матеріалів з фейками про війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Медуза.

"Згаданий Американський новинний інтернет-ресурс забезпечував доступ до численних публікацій і матеріалів, що містять неправдиву суспільно значущу інформацію", — повідомляє відомство.

Доступ до Google News обмежений на підставі вимоги Генпрокуратури РФ. Про терміни блокування сервісу не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський поспілкувався по телефону з прем'єром Британії Джонсоном і обговорив оборонну допомогу Україні.

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