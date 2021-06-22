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У Росії засудили до колонії уродженку України за участь в акції за Навального

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Москва, Вівторок 22 червня 2021 22:30
У Росії засудили до колонії уродженку України за участь в акції за Навального Фото: Ольга Бендас на суді в РФ (кадр відео)
Автор: Дмитро Левицький

Уродженку України Ольгу Бендас засудили до двох років колонії в Росії за участь в акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Бендас звинуватили у нібито нападі на поліцейського під час акції.

Про це повідомляє російське агентство "ТАСС".

Разом з уродженкою України засудили і росіянина Олександра Глушкова. Рішення ухвалив Тверський суд Москви.

"Суд засудив Бендас та Глушкова до двох років колонії кожного", - сказала адвокат Тетяна Окушко.

За версією російського слідства, Бендас та Глушков, які брали участь в акції на підтримку Навального, поблизу Пушкінської площі завдали поліцейському, який перебував при виконанні обов'язків, декілька ударів по голові та тілу.

За це їм інкримінували вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 318 Кримінального кодексу РФ.

Нагадаємо, уродженку України Бендас арештували в Росії наприкінці січня.

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