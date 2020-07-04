У Росії набула чинності оновлена Конституція, яка обнуляє терміни Путіна

У Росії набула чинності оновлена ​​Конституція з поправками, схваленими на на загальноросійському голосуванні. Відповідний указ напередодні підписав президент Росії Володимир Путін.

Оновлений текст Конституції Росії опубліковано на фіциальной порталі правової інформації.

Одним з пунктів змін стала норма про те, що президентські терміни Володимира Путіна більше не враховуються. Це дозволить йому балотуватися на виборах 2024 року і залишатися при владі до 2036 року.

Відзначимо, Державна дума 10 березня підтримала поправку про зняття обмеження на число президентських термінів в Російській Федерації.

Поправку внесла депутат від "Єдиної Росії" Валентина Терешкова, перша в світі жінка-космонавт, що отримала за це нагороду ще з рук генсека КПРС Микити Хрущова.

Путін допустив цей варіант, якщо Конституційний суд не визнає його таким, що суперечить положенням основного закону. Після прийняття в березні відповідного законопроекту обома палатами парламенту документ був направлений до Конституційного суду, який виніс висновок про відповідність пропонованих поправок.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав указ про публікацію конституції країни з внесеними поправками, нова редакція конституції вступають в силу з 4 липня 2020.

Голосування по поправках до Конституції РФ продолжлаось з 25 червня до вечора 1 липня.

Як заявили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, жителів окупованого Донбасу з російськими паспортами возили в РФ для участі в цьому референдумі.