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У Росії поновилися акції проти політичних репресій, є затримання

Автор: Ігор Литвиненко

В Росії 14 лютого поновилися акції протесту проти політичних репресій. Є затримання в Москві і Казані.

Про це повідомляє ОВС-Інфо.

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Так, у багатьох російських містах на вулицю вийшли жінки і організували "ланцюг солідарності" в підтримку політв'язнів. У Москві на Старому Арбаті в акції взяли участь понад 200 осіб. Подібні акції пройшли в Санкт-Петербурзі, Іжевську, Казані та інших містах РФ.

У Казані після мітингу проти репресій затримали 9 людей. Їх погрожують помістити в камери, а також забороняють користуватися телефонами.

Також затримано одного активіста в Москві. Він розклеював листівки-запрошення на вечірню акцію протесту з ліхтариками "Любов сильніша за страх", організовану на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 14 лютого в Росії планують акції на підтримку Олексія Навального. Спочатку акції не планували проводити до весни.

При цьому в Кремлі заявили, що учасників протестів будуть притягати до відповідальності. За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, влада не буде грати в "кішки-мишки" з демонстрантами.

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