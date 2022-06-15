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У Росії виник дефіцит безпілотників, - Комерсант

Фото: у Росії виник дефіцит безпілотників (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

На російському ринку безпілотників з початку війни проти України виник дефіцит. При цьому ціни в окремих сегментах зросли втричі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсант".

Директор Центру аналізу стратегій і технологій Руслан Пухов заявив, що дефіциту дронів могли сприяти громадянські ініціативи з купівлі постачання для самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", а також з рішенням припинити поставки безпілотників в Росію китайської компанії DJI.

В середньому з початку повномасштабного вторгнення в Росії безпілотники подорожчали на 30%, проте в сегменті для професійного використання - наприклад, в нафтогазовій галузі, для пошуково-рятувальних робіт - ціни зросли втричі.

Раніше повідомлялося, що у Росії виник дефіцит високоточних крилатих ракет, які використовуються країною-окупантом для обстрілів України.

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