Рейтинг Путіна впав до історичного мінімуму

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Рейтинг Путіна вперше за 20 років впав до 59%

Рейтинг президента Росії Володимира Путіна впав до історичного мінімуму за 20 років його керування країною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування "Левада-центра".

Повідомляється, що, за даними телефонного опитування, рейтинг схвалення діяльності Путіна в квітні впав до 59%. При цьому в березні рейтинг російського президента становив 63%. Також повідомляється, що 33% опитаних у квітні не схвалюють діяльність Путіна.

Відзначимо, рівень схвалення у 59% - це мінімальний історичний рівень за 20 років правління Путіна. До цього найнижчий рейтинг було зафіксовано в листопаді 2013 року - 61%.

Також повідомляється, що в Кремлі вже відреагували на дані опитування "Льова-центру". Зокрема, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не схильний повністю довіряти цифрам "Левада-центру".

Нагадаємо, влітку 2019 року до мінімуму за 18 років падав електоральний рейтинг Путіна. Зокрема, на початку його чергового президентського терміну про готовність підтримати його на наступних виборах заявили лише 43% опитаних. Експерти вважали, що зниження рейтингу було пов'язано з протестами через вибори до Мосміськдуми, на які не допустили представників опозиції.