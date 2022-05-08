В Росії знов заговорили про ядерну війну. Погрожують "знищити" НАТО за півгодини

"У ядерній війні країни НАТО будуть знищені за півгодини. Але ми не повинні її допустити, оскільки наслідки обміну ядерними ударами позначаться на стані нашої Землі. Тому нам доведеться перемагати цього сильнішого в економічному та військовому відношенні ворога звичайними збройними засобами", - написав він.

Варто зазначити, ще у 2013 році Рогозін, оцінюючи нові види російського озброєння заявляв, що в разі війни США можуть за перші години протистояння знищити 80-90% ядерного стратегічного потенціалу РФ. Тоді він стверджував, що Росії для протистояння необхідний "технологічний прорив рівня ракетної та ядерної програми".

Зазначимо, у РФ неодноразово згадувало про ядерну зброю. Так, спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що Москва завдасть ядерного удару тільки в разі відповіді. Також з подібним твердженням виступили в Міністерстві закордонних справ РФ.

При цьому в НАТО заявили, вони не мають даних, які б вказували на те, що російський ядерний арсенал був приведений на більш високий рівень готовності.

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