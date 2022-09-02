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У Росії знову продовжили заборону на польоти поблизу кордонів України

Фото: у Росії знову продовжили заборону на польоти поблизу кордонів України (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Росавіація в черговий раз продовжила заборону на польоти в Південній і центральній частині Росії, поблизу кордонів України. Зокрема, через повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на"ТАСС".

"Режим обмежень на виконання польотів в 11 аеропортів півдня і центральної частини Росії продовжено до 10 вересня", - йдеться в повідомленні.

Польоти тимчасово обмежені в аеропорти Анапи, Бєлгорода, Брянська, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курська, Липецька, Ростова-на-Дону, Сімферополя та Елісти.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз зняв заборону на поставки Росії товарів для авіації.

Крім того, Росія починає розбирати літаки на запчастини через західні санкції.

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