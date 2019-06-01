У Росії уточнили кількість постраждалих під час вибухів у Дзержинську

У російському Дзержинську Нижегородської області в результаті вибухів у тротиловому цеху на заводі боєприпасів "Кристал" 1 червня, за уточненими даними, за медичною допомогою звернулися 85 осіб. Про це йдеться в повідомленні МОЗ Росії, передає РБК-Україна.

Згідно з останніми даними, серед постраждалих 39 працівників заводу, а 46 людей - жителі міста.

"Станом на 22:15 на стаціонарному лікуванні перебуває 16 осіб, з них 1 пацієнтка у важкому стані, що наближаэться до середнього, 15 - середнього ступеня тяжкості. Амбулаторна допомога надана 69 пацієнтам", - повідомили в російському міністерстві.

Нагадаємо, в суботу, 1 червня, в Росії в Дзержинську сталася серія вибухів на тротиловому заводі "Кристал". Один із цехів заводу зруйновано на площі близько 100 квадратних метрів, зі слів очевидців події, від вибухової хвилі в навколишніх будинках повилітали шибки.

В екстрених службах Нижегородської області заявили, що причиною вибухів могло стати порушення технологічного процесу.