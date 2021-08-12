У Росії уточнили кількість жертв падіння вертольота і назвали причину катастрофи

На території Камчатського краю в Росії впав вертоліт Мі-8 з туристами. В результаті падіння загинули вісім осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.
Серед основних версій жорсткої посадки вертольота вказуються відмова двигуна і помилка пілотування.
Повідомляється, що вертоліт Мі-8, що впав в курильське озеро на Камчатці, лежить на глибині 135 метрів.
Слідчий комітет порушив кримінальну справу, Далекосхідна транспортна прокуратура почала перевірку дотримання законодавства про безпеку польотів у зв'язку з падінням Мі-8.
Нагадаємо, у Росії впав вертоліт з туристами. Рятувальний літак не міг вилетіти до місця події через туман.