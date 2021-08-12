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У Росії впав вертоліт з туристами

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Камчатка, Четвер 12 серпня 2021 03:04
У Росії впав вертоліт з туристами Фото: на Камчатці впав вертоліт з туристами (dumskaya.net)
Автор: Артур Родивилов

На території Камчатського краю в Росії впав вертоліт Мі-8 з туристами. За попередньою інформацією, на борту три члени екіпажу і 13 пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА "Новости".

Повідомляється, що о 00:50 (за московським часом) надійшла інформація про жорстку посадку вертольота Мі-8 компанії "Витязь-Аеро" в районі Курильського озера Кроноцького заповідника.

За інформацією співрозмовника видання, на борту також перебувала дитина. Пізніше в МНС уточнили, що на місці катастрофи виявили семеро людей, двоє з яких отримали травми.

"Попередньо, дві людини у важкому стані. За іншими інформація уточнюється", - сказав співрозмовник агентства.

У МНС додали, що до пошуково-рятувальних робіт залучено 45 осіб і вісім одиниць техніки.

Екстрені служби також заявили, що рятувальний літак не може вилетіти до місця події через туман. До порятунку людей, крім того, залучені співробітники заповідника.

Нагадаємо, 5 серпня сталася аварія туристичного літака на території департаменту Савойя на південному сході Франції. Унаслідок авіакатастрофи загинули три людини.

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