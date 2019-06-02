У Росії уточнили кількість постраждалих від вибуху в Дзержинську

Фото: вибух у Дзержинську (ovhdzr/VK)

Число постраждалих від вибуху в Дзержинську наближається до 90

В результаті вибуху в Дзержинську (Російська Федерація), за уточненими даними, постраждали 89 осіб. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на уряд Нижегородської області.

Повідомляється, що серед поранених опинилися 44 співробітника заводу "Кристал" та 45 мешканців прилеглих до нього територій. За даними місцевої влади, на стаціонарі перебувають 16 поранених. При цьому одна людина у важкому стані і 15 - середнього ступеня тяжкості.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті вибуху на оборонному заводі пошкоджено будівлі близько 70 дитячих садків і 31 школи. При цьому перевищення гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин не виявлено, загрози нових вибухів немає.

Вибухи на тротиловому заводі сталися вдень 1 червня в цеху полімерів. В результаті три складських і два виробничі приміщення були зруйновані на загальній площі 800 кв. м. Крім того, пошкодження отримали майже 180 багатоквартирних будинків.

Зазначимо, це не перший інцидент на "Кристалі" за останній час. 4 квітня в результаті пожежі в одному з будинків заводу стався вибух, що спричинив загоряння сухої трави. Його вдалося загасити на площі 150 кв. м, ніхто не постраждав.