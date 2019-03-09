У Росії помер актор Володимир Етуш

В даний час причина смерті невідома

В возрасте 96 лет умер народный артист СССР, российский актер театра и кино ​Владимир Этуш. Об этом заявил директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По его словам, это случилось сегодня.

Как будет организовано прощание, пока неизвестно.

Остальных деталей и причин произошедшего он не раскрыл.​

Владимиру Этушу было 96 лет.

В последние годы в СМИ часто появлялись сообщения о его госпитализациях. В последний раз в больнице актер лежал летом прошлого года. Из-за самочувствия Этуш тогда прервал свой отдых в Италии. Кроме того, осенью 2018 года из-за того, что артист не смог прийти на спектакль, Театр Вахтангова, в котором продолжал играть Этуш, отменил постановку.

Владимир Абрамович Этуш родился 6 мая 1922 г. в Москве. В 1945 г. после окончания Щукинского театрального училища его приняли в труппу Театра имени Евгения Вахтангова.

Этуш играл роли не только в театре, но и в кино: роль Сеида-Али в фильме "Адмирал Ушаков" (1953 г.), Саахов в "Кавказской пленнице" (1966 г.), инженер Брунс в фильме "Двенадцать стульев" (1971 г.), Шпак в "Иван Васильевич меняет профессию" (1973 г.), Карабас Барабас из "Приключений Буратино" (1975 г.) и др.

С 1945 г. артист преподавал. В 1976 г. ему было присвоено звание профессора. В 1987–2003 гг. Этуш был ректором института имени Б. В. Щукина, с 2003 г. - его художественным руководителем.

Напомним, 4 марта голливудский актер Люк Перри, который недавно перенес тяжелый инсульт, скончался в больнице Святого Йосифа в Бербанке.

Ранее, 3 марта, украинский актер Сергей Романюк скончался в Ивано-Франковске на 66-м году жизни.